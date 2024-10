Festa con lo storico trainer di Sinner

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Un momento di sport e condivisione perfettamente riuscito presso il Tennis Modena, dove è andato in scena ‘Modena Capitale del Tennis’, evento promosso dallocircolo di viale Monte Kosica che ha visto, come ospite d’onore, Cristian Brandi. Ex giocatore di Coppia Davis eallenatore, assieme a Riccardo Piatti, di Jannik, Brandi ha condiviso con gli intervenuti la sua esperienza in Coppa Davis e qualche aneddoto sull’allenamento dell’attuale campione mondiale. Ma il ‘Tennis’ di cui il circolo ha fatto ‘Modena Capitale’ ha visto diversi altri protagonisti anche in campo: in scena è andato infatti il tradizionale torneo ‘old fashion’, che ha visto incrociare le racchette – rigorosamente di legno – il Tennis Modena e il Club ‘La Meridiana’ di Casinalbo ed il ‘torneo dei medici’, che si sono affrontati divisi in quattro squadre.