Depistaggio Borsellino | Caltanissetta oggi udienza preliminare per 4 poliziotti

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Palermo, 3 ott. (Adnkronos) - Sarà sciolta questa mattina, al Tribunale di, la riserva sull'ammissione delle parti civili nell'dinanzi al gup nisseno per i quattroaccusati diper aver dichiarato il falso deponendo come testi nel corso del processo suldelle indagini sulla strage di via D'Amelio. Si tratta di Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi, Angelo Tedesco e Maurizio Zerilli. Nella prossima, prevista per il 7 novembre, ci sarà l'eventuale discussione. Nell'ultimaerano state depositate le richieste di costituzione di parte civile e diversi avvocati avevano chiesto la citazione, come responsabili civili, della presidenza del consiglio dei ministri e del ministero dell'Interno.