Cinque furti a segno nella notte Arrestati gli autori di due colpi Bloccati dalla polizia con la refurtiva

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Nottata movimentata per la, che è dovuta intervenire suin attività commerciali, arrivando a bloccare glidi almeno due. Gli arresti sono stati effettuati dal personale del commissariato Due Torri San Francesco alle 5 di ieri mattina. Nel corso del controllo del territorio, una pattuglia ha notato due persone armeggiare con un registratore di cassa all’angolo tra via Sant’Isaia e via Pietralata. Quando gli agenti si sono avvicinati i due, un italiano di 44 anni e un polacco di 30, sono fuggiti via in due direzioni diverse. La pattuglia ha seguito il trentenne riuscendo a bloccarlo, malgrado la resistenza, lungo i viali. Intanto, un’altra volante dello stesso commissariato è riuscita a intercettare anche il quarantaquattrenne.