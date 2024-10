Armando attacca Mario a UeD Maria si schiera e mortifica Incarnato

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con il ritorno in studio di Maura Vitali. La donna ha deciso di tornare nel programma, dopo aver interrotto la relazione con Gianluca Rocchetti, per corteggiareCusitore. A seguire, poi, ci sono state delle liti molto accese. Maura torna a UeD, lite traNella puntata del 3 ottobre di Uomini e Donne è tornata Maura Vitali. I presenti in studio sono rimasti un po’ spiazzati, in quanto non si aspettavano un ritorno così repentino da parte della donna. Ad ogni modo,Cusitore ha ammesso di trovarsi in difficoltà, in quanto conosce Gianluca ed ha avuto modo anche di parlarci dopo la rottura con Maura. Malgrado questo, però,ha svelato di essere curioso di conoscere Maura, sta di fatto che l’ha tenuta.