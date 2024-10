AEW | Rampage sarà probabilmente cancellato nessuna traccia nei comunicati

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La AEW e Warner Bros Discovery hanno annunciato la continuazione della loro partnership per i prossimi 3 anni (con opzione per il quarto). Una grande notizia che attesta certamente il grande interesse che c’è per il wrestling nel panorama televisivo statunitense oltre al buon lavoro svolto dalla compagnia di Tony Khan, che celebrava stanotte a Dynamite i suoi 5 anni. Quello che emerge leggendo tra le righe del comunicato ufficiale, è che non si fa alcuna menzione di AEW, lo show della seconda serata del venerdì sera che Warner stessa aveva richiesto nel 2021. Uno show particolare, che si colloca in seconda serata, che ora sembra non essere più prioritario nei piani di Warner, tanto che non è stato incluso nel faraonico contratto stipulato tra le parti.