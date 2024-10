Usa 2024 dibattito tra gli aspiranti vice | il volto buono della politica statunitense

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Uninformativo, ad ampio spettro, senza toni particolarmente aggressivi né dall’una né dall’altra parte: il confronto in diretta televisiva sulla Cbs fra i candidatia UsaTim Walz, democratico, e JD Vance, repubblicano, non risulterà probabilmente il momento cloucorsa alla Casa Bianca, ma ha mostrato il. Lo nota, con un pizzico di ironia e con una dose di sorpresa, il Washington Post nella sua analisi: “E’ stata una cosa notevolmente civile”. Jim Kessler, analista politico del think tank di centro-sinistra Third Way, spiega: “I dibattiti fra inon fanno vincere le elezioni, ma aiutano a creare, o a smontare, un momento Non si segnano gol, ma si fa possesso palla” – lui, in termini non calcistici ma da football americano, dice “You don’t score touchdowns, but you can gain yards or you can lose yards”.