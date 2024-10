Sinner sbatte per la terza volta contro Alcaraz nel 2024 e perde la finale a Pechino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) È Carlosa trionfare nelladell’ATP500 di(Cina). Lo spagnolo (n.2 del mondo) ha prevalso nell’atto conclusivo del China OpenJannik(n.1 del ranking) in una partita durissima, durata 3 ore e 24 minuti di partita. Un match nel qualeha avuto il merito di rimanere sempre aggrappato al match fino alla fine, al cospetto di un avversario a tratti ingiocabile. Il pusterese, da questo punto di vista, ha pagato a caro prezzo un rendimento della prima di servizio non all’altezza nella fase decisiva, cosa che invece c’è stata per lo spagnolo, a segno con lo score di 6-7 (6) 6-4 7-6 (3). Si tratta dellavittoria consecutiva dinegli scontri direttie vedremo se sul finire di questovi saranno altri incroci. Nel primo set l’iberico mette subito sotto pressione l’italiano.