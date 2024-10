Satriano rottura del crociato al Lens! Il comunicato e i tempi di recupero

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Martinsi è rotto il. A pochi mesi dal suo addio all’Inter in prestito il giocatore già è costretto a fermarsi. Ilha pubblicato unufficiale. SFORTUNATO – Martinha lasciato ufficialmente l’Inter il 23 agosto di quest’estate. L’attaccante è rimasto fuori rosa per due mesi, non si è mai allenato con la squadra nerazzurra ed ha lasciato così il club nel silenzio. Aveva prima rifiutato il Brest, mettendo in difficoltà l’Inter, poi ha accettato il, sempre in Ligue 1. La sua esperienza però sta andando nel peggiore dei modi, l’ultimo infortunio lo costringerà a stare per molto tempo fuori.