Rinnovo Kvaratskhelia summit decisivo a novembre | le cifre

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Napoli e l’entourage del giocatore georgiano vicini all’accordo Il Napoli ha intenzione di blindare Khvichacon un nuovo contratto che riconosca il valore del giocatore georgiano. La trattativa per il, che si è protratta per diversi mesi, sembra ora vicina a una svolta, come riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.per chiudere l’accordo Secondo il quotidiano milanese, l’agente di, Mamuka Jugeli, è stato in Italia recentemente, anche per assistere all’ultimo match di campionato del Napoli. Durante la sua permanenza, ha avuto un breve incontro con il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna, che ha permesso di programmare un meeting ufficiale. L’incontro, che potrebbe chiudere la questione, è previsto per fine ottobre o inizio, tra le trasferte contro Milan e Inter.