Ricerca della sorella data in adozione gli indizi portano lontano da Lucca Individuato il convento delle suore

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Santa Croce (Pisa), 2 ottobre 2024 – Oltre 50 giorni di ricerche, anche utilizzando i moderni prodotti che consentono di “esplorare” il territorio quali “Google Maps” e “Google Earth”. Poi la scoperta avvenuta nelle ultime ore di settembre. Ildove è stata ospitata per alcuni anni la piccola Greta Uddo non si trova ama a Firenze. Più precisamente si trattaCasa madre dell’IstitutoFrancescane dell’Immacolata di San Piero a Ponti, in via del Santo 9 a Campi Bisenzio. “Abbiamo cercato ovunque sul territorio lucchese – spiegano alcuni volontariDiocesi di– anche ricostruendo una mappa degli otto conventi, dei nove monasteri, dei cinque istituti di assistenza e beneficenza per l’infanzia e dei cinque fra istituti e scuole private gestite dalleche si trovavano nel territorio diall’inizio degli anni settanta.