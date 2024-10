Pol-Cascine in una settimana oltre 180 persone controllate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Firenze, 2 ottobre 2024 -180e 23 i veicoli controllati, 12 denunce, sostanze stupefacenti e un centinaio di oggetti sequestrati, una bicicletta rubata ritrovata e restituita al proprietario. Sono alcuni dei dati del report dell’attività della Pol-che ha preso il via il 23 settembre e che prevede cinque pattuglie della Polizia Municipale dedicate, nell’arco della giornata, al Parco dellee in particolare al giardino della Catena, al piazzale Vittorio Veneto e alle due fermate della tramvia. Un lavoro quello della Pol-, che si affianca all’attività del Reparto Antidegrado e degli altri reparti che effettuano interventi mirati come quello avvenuto stamani e che,ai controlli, ha visto anche l’assistenza alle squadre di Alia impegnate nella pulizia di alcune aree del parco e sotto il ponte tranviario.