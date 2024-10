Piano strutturale di bilancio Un percorso obbligato verso la stabilità non la crescita L’analisi di Zecchini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Con l’approvazione deldiil governo ha tracciato ildella finanza pubblica e di riflesso del quadro macroeconomico del Paese per il prossimo quinquennio, sino alla fine della legislatura. Un itinerario in buona partedalle nuove regole del Patto di, che segnano l’avvio di un rinnovato approccio alla governance dell’economia dell’area euro e al coordinamento delle politiche macroeconomiche degli Stati nel senso dellafinanziaria. Dopo la grande dilatazione dei disavanzi pubblici diretta a contrastare gli effetti recessivi della pandemia era inevitabile far rientrare i conti pubbliciposizioni sostenibili nel medio periodo. La sfida sta nel ridurre stabilmente i disavanzi con la gradualità e le modalità necessarie per non spegnere la ritrovata