Obbligazionario | crescono rischi di hard landing ma prospettive restano positive

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Mentre nell’emisfero settentrionale l’estate cede il passo all’autunno, i motivi alla base di un aumento deidipermangono. In primo luogo, a causa del nuovo deterioramento del ciclo manifatturiero globale e, in secondo luogo, per i crescenti segnali di fragilità del mercato del lavoro statunitense. Così Julien Houdain, Head of Global Unconstrained Fixed Income, Schroders in una lunga analisi nella quale spiega che “dal mese scorso abbiamo crescenti preoccupazioni per il settore manifatturiero globale, con gli indicatori anticipatori come le componenti dei nuovi ordini dell’indagine ISM sul settore manifatturiero, il PMI dell’Eurozona e il PMI cinese di Caixin che sono scesi ulteriormente da livelli già deboli”.