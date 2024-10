Mozione per l’ospedale Mandic | Adesso attenzione al Poas

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)di Carate è più piccolo, conta la metà dei medici e non ha un reparto di Neonatologia. Eppure aldi Carate nascono più di 700 bambini all’anno, a differenza che a Merate, dove il Punto nascita è stato chiuso perché i parti negli ultimi tre anni sono stati meno di 500. Perché? Lo ha chiesto Dario Perego, medico di famiglia con 44 anni di carriera alle spalle, ex sindaco di Merate per due mandati e ora consigliere di minoranza, durante la discussione su unaconsiliare in difesa del San Leopoldo. Una delle risposte, condivisa anche dal consigliere delegato di maggioranza Franco Tortorella che lal’ha presentata, è che i capidipartimento degli ospedali pubblici provinciali lavorano tutti al Manzoni di Lecco e nessuno invece a Merate.