Migrazioni e demografia un progetto Generali per dare risposte al paese

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Cambiamento demografico e flussi migratori sono due tendenze che se messe insieme possono creare valore sociale in Italia. Cosìe The Humam Safety Net, la fondazione del Gruppo che aiuta persone che vivono in contesti di vulnerabilità a tirare fuori il proprio potenziale, hanno presentato a Roma unper la formazione e l’inserimento lavorativo per 300 rifugiati e migranti che vivono nel nostro. Potranno diventare ausiliari socio-assistenziali, car giver e operatori socio sanitari nelle regioni Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna, dove la domanda di questi servizi di certo non manca (e non è escluso che l’iniziativa venga poi estesa ad altre regioni).