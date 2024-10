Louis Vuitton Cup i risultati di Luna Rossa nella finale il 2 ottobre

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ineos Britannia si è aggiudicata gara-9 delladiCup.prima regata della giornata, l’imbarcazione inglese ha avuto la meglio diapprofittando di una spanciata dello scafo italiano dopo il quarto giro di boa. Decisivo anche il mare molto mosso, per cui non ha pagato come dovuto il fiocco probabilmente troppo piccolo dell’equipaggio di Francesco Bruni e Jimmy Spithill. Alla fine Ineos ha tagliato il traguardo con 23 secondi di vantaggio, portandosi avanti nel punteggio sul 5-4serie sempre più incerta. Si tornerà in acqua già alle 15.15 per gara-10. R9 – RACE WIN GBR does an early gybe, gets between ITA and the finish. ITA also gybe early, and GBR let them cross behind. GBR gybe on the layline for the finish, and take the point, with a 23 second margin.https://t.co/thXH5VyfXX pic.twitter.