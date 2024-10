La squadra di Guardiola eguaglia il record di lunga data del Manchester United

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) 2024-10-01 22:59:09 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: IlCity ha raggiunto la sua prima vittoria stagionale in Champions League – e hato unnella competizione – con una vittoria allarmante e semplice in casa dello Slovan Bratislava. Ladi Pepha disputato la 25esima partita consecutiva in Champions League senza sconfittendo ilraggiunto daldi Sir Alex Ferguson tra il 2007 e il 2009. In verità , si è trattato di un completo disaccordo – forse non una sorpresala disparità finanziaria tra i due – dato che il City ha dominato quasi dal primo minuto all’ultimo. Ilkay Gundogan li ha portati in vantaggio nelle prime fasi e Phil Foden ha raddoppiato il loro vantaggio al quarto d’ora.