La Spal non è completa ma si risolleverà

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nella stagione 2001-02 lainiziò il campionato di serie C1 in maniera analoga a quella di quest’anno, con risultati in altalena e tante reti al passivo. Per la precisione 13 nelle prime sette giornate, una in meno di quelle incassate da Melgrati. Quella squadra era guidata da Mauro Melotti, che a fine novembre venne esonerato per poi essere richiamato per salvare la squadra nelle ultime giornate. Un po’ come accaduto la scorsa stagione con mister Di Carlo. Tornando a Melotti, nel corso della propria carriera ha sia giocato che allenato prima a Rimini e poi a Ferrara, quindi è da considerarsi molto più di un doppio ex della sfida in programma venerdì prossimo allo stadio Neri. "Sapere che ladi mister Dossena ha battuto il mio record di reti subite nelle prime sette giornate mi fa sorridere a denti stretti – commenta Melotti –.