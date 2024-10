Joker | Folie à Deux recensione del film con Joaquin Phoenix

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ladidiretto da Todd Phillips con, Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland e Steve Coogan. Detenuto presso l’Arkham State Hospital dopo gli eventi accaduti nel primo, il comico fallito Arthur Fleck (alias) viene assistito dall’avvocato Maryanne Stewart in attesa del processo che lo vede imputato per l’uccisione di cinque persone con il procuratore distrettuale Harvey Dent che vuole il massimo della pena. Mentre la mente di Arthur è sempre più in bilico tra l’essere se stesso e, nell’istituto fa conoscenza con Harleen “Lee” Quinzel la quale, innamoratasi di lui, lo spinge a tentare la fuga.