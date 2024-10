Joker | Folie à Deux quando il finale cambia tutto

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Undestinato a far discutre: il film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga è allo stesso tempo coraggioso ma anche un auto-sabotaggio. La spiegazione. Nel 2019è esploso. Inizialmente non avrebbe dovuto essere in concorso alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, poi invece ha finito per vincere il Leone d'Oro. Joaquin Phoenix è stato premiato con l'Oscar al miglior attore protagonista e, sopra, il film di Todd Phillips ha incassato più di un miliardo di dollari. Un risultato troppo clamoroso per non sfruttare ulteriormente il personaggio. Quindi, anche se Phoenix e lo stesso regista avevano inizialmente dichiarato che sarebbe rimasto uno stand-alone estraneo al DC Extended Universe iniziato da Zack Snyder (che nel frattempo è stato chiuso), a giugno 2022 è arrivato