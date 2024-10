Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow di Pirati dei Caraibi ha fatto visita ai bambini del reparto di oncologia dell' ospedale di San Sebastian per la gioia di tutti

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Da quando è diventato il pirata per antonomasia del cinema, idi tutto il mondo si sono innamorati di lui. Eha sempre ricambiato questo immenso affetto. Presentandosi spesso a sorpresa vestito come il suo personaggio didei, il Capitanoa sorpresa iinvestito daProprio quello che è successo pochi giorni fa, di nuovo, neldipediatricauniversitario Donostia di San Sebastián, in Spagna. L’attore si trovava in città per l’anteprima mondiale del suo secondo film da regista, Modi – Tre giorni sulle alia follia, durante il Festival del Cinema.