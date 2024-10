Jesi città più sicura La giunta | Così investiamo in segnaletica e attraversamenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)(Ancona), 2 ottobre 2024 – “Proseguono gli interventi di rifacimento dellaorizzontale lungo le strade cittadine. La ditta che ha in appalto il servizio sta procedendo a rotazione in tutta laper rendere più visibilivaria”. Ad annunciarlo l’amministrazione comunale che aggiunge: “Dopo aver terminato la zona di Colle Paradiso, si sta procedendo ora in Via dei Colli, Via Gramsci e strade limitrofe”. “Questi lavori – precisano - vengono realizzati avvalendosi dello strumento tecnico-amministrativo di un accordo quadro, per la prima volta sperimentato a, che ha consentito di individuare preventivamente un operatore a cui rivolgersi per l’intera durata dell’accordo stesso, con conseguente risparmio di tempi e costi.