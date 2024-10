Inzaghi nel mirino del Manchester United | il possibile piano – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Simoneè sul taccuino delper unapprodo in Inghilterra a partire dalla prossima stagione. Questa la strategia che potrebbero adottare i Red Devils. IL PUNTO – Simoneè da tempo un tecnico molto ammirato a livello internazionale per il calcio che propone con la sua Inter: tra le pretendenti non manca una squadra in difficoltà come il. Gli inglesi, nuovamente in un momento di difficoltà con Erik Ten Hag sulla propria panchina, si stanno interrogando sul da farsi, non escludendo l’ipotesi della separazione immediata.sul taccuino del: ilscenario IL PROGETTO – In tal senso, i Red Devils potrebbero decidere di affidarsi a un “traghettatore” nel breve termine, così da poter ragionare in maniera organica in vista della rivoluzione da attuare a partire dal 2025.