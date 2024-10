Il suicidio di Bergamini era una messa in scena | lo ha fatto uccidere l’ex fidanzata

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ora c’è una verità processuale: Donato Denisè stato ucciso. Non si è suicidato. Per la Corte d’Assise di Cosenza èdel calciatore Isabella Internò la mandante dell’omicidio, in concorso con altre persone ancora da individuare. 34 anni dopo quel 18 novembre 1989 Internò è stata condannata in primo grado a 16 anni di carcere. La pubblica accusa, Alessandro D’Alessio e Luca Primicerio, aveva chiesto 23 anni di reclusione. “Voglio solo dire che sono innocente e non ho commesso niente. Lo giuro davanti a Dio, l’unico testimone che non posso avere”, ha detto lei a caldo. La donna – racconta il Corriere della Sera – “aveva sempre detto che il 18 novembre del 1989 lei e Denis si erano fermati in una piazzola di servizio lungo la statale 106, a Roseto Capo Spulico, e avevano iniziato a litigare. «La discussione fu vivace. Denis era sconvolto.