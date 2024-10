Il ribaltino di San Biagio per il dopo Pirani?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Uno scatto e alcuni commenti pubblicati sui social in queste ore stanno alimentando i rumors in una già ingarbugliata situazione politica che gli interessati respingono ai mittenti. A Sandi Osimo domenica è stata festa per i 25 anni di sacerdozio di don Michele Montebelli e per i 50 anni di matrimonio dello scultore Ermanno Mobbili e signora. In una foto celebrativa non figurava il sindaco Francescoma, vicini, il presidente del consiglio regionale Dino Latini, il vicesindaco Monica Bordoni e il consigliere democrat di opposizione Simone Pugnaloni. C’è chi, forse "offuscato" dal fatto di non aver mai visto in un solo scatto i tre insieme, sorridenti, ha pensato a un "", a un "". Aldilà di tutto, la situazione è critica e necessita di giro di volta. Nessuno, però, sembra "cedere". Il primo cittadino ribadisce di non volere le proprie dimissioni.