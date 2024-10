Il Papa dice cose cattoliche gli altri hanno idee che non condividiamo e l’internet non sa mai niente

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ma tu pensa, chi l’avrebbe mai detto: il capo della chiesa cattolicache stanno nella dottrina della chiesa cattolica. Ma tu pensa, chi l’avrebbe mai detto: la chiesa cattolica preferisce che, se sei incinta ma non ti eri accoppiata a scopo riproduttivo (il che già mi pare poco cattolico), tu partorisca dando il bambino in adozione, invece che farlo uccidere da uno pagato per farlo (sul vocabolario, la definizione di «sicario»). Ma tu pensa, chi l’avrebbe mai detto: il capo della chiesa cattolicanon solo in disaccordo con le convinzioni d’ogni bravo progressista – d’ogni tizio che inserisce «antifa» tra le note biografiche con cui si presenta ai social – ma pure in disaccordo con qualunque persona sensata di questo secolo, un secolo in cui pure quelle chefatto le scuolee sanno le preghiere in latino mica dicono il rosario, la sera.