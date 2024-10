I Leoni di Sicilia Donatella Finocchiaro | I Florio sono un esempio da seguire

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Al Sant’Agata Film Festival abbiamo incontrato, straordinaria attrice che abbiamo avuto modo di apprezzare e amare grazie alle sue interpretazioni al cinema teatro e serie tv. «nata e cresciuta in questo settore, facendo il teatro quindi quando torno a teatro mi sento a casa mia. – Racconta l’attrice ai nostri microfoni – Nello stesso tempo, subito dopo ho cominciato a fare il cinema con “Angela” di Roberta Torre, poi Bellocchio.. con modi completamente diversi. Con Roberta c’era molto spazio per l’improvvisazione, con Bellocchio c’era uno studio molto approfondito della sceneggiatura prove, letture, sottotesti psicologici. Nelle serie devo dire chestata fortunata perché ho girato sempre serie dove c’era molto tempo, dove ci si prendeva il tempo per poter girare, quasi come con i tempi del cinema.