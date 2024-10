Havertz e Saka affondano i campioni della Ligue 1

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) 2024-10-01 23:18:57 Giorni caldissimi in redazione! L’Arsenal ha dimostrato che probabilmente sarà contendente alla Champions League quest’anno con una convincente sconfitta per 2-0 sul Paris Saint-Germain stasera all’Emirates. Kaili ha messi in moto dopo 20 minuti e Bukayoha raddoppiato il vantaggio non molto tempo dopo con il PSG che sembrava leggero in assenza dei defunti Kylian Mbappe e Ousmane Dembele, escluso per motivi disciplinari. L’Arsenal non è stato al suo meglio, ma ha visto il secondo tempo con pochi allarmismi per registrare la prima vittoria nella competizione in questa stagione. Il primo periodo è stato in gran parte un traffico a senso unico con l’Arsenal dominante e il PSG che faticava a trovare una via attraverso una stampa frenetica.