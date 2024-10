Elezioni regionali Siam | Nicola Spina eletto segretario regionale dell’area centro-sud

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Fiumicino, 2 ottobre 2024 – Si è svolto il 25 settembre il congressodel, che ha, all’unanimità,alla carica di-sud. Viva e proficua la partecipazione dei delegati, che hanno approfittato del consesso per ribadire e celebrare i valori del, quali lo spirito di squadra e la volontà di raggiungere nuovi obiettivi. “o forti insieme, siete tutti nel mio cuore e nei miei pensieri “. Queste le parole dirivolte agli iscritti di Lazio, Campania, Abruzzo e Umbria. “C’è ancora tanto da lavorare ma con l’impegno di tutti raggiungeremo traguardi sempre più lontani. Fino a non molto tempo fa le parole” sindacato” e “militare” non potevano coesistere nella stessa frase.