Dopo l’apparizione a Le Iene tanti mi scrivono che sono diventata un c**** è vero? | Taylor Mega lo chiede ed ecco la risposta

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “Sì, ho avuto una storia con Fedez, la storia era pubblica,uscite le foto. Fedez è un bravo ragazzo. Con Tony Effe è stato un rapporto tira e molla”: cosìa Leessereprotagonista del dissing tra i due rapper. Un’intervista che ha fatto il giro dei social, con molti commenti e non tutti relativi al gossip. Alcuni, come fa notare la stessain un video, relativi al suo aspetto. “la mia apparizione al Lemicheun cesso”, le parole della modella che ha chiesto un consiglio alla signora che la aiuta in casa,nica. “Forse avevi il viso un po’ gonfio. Sembrava ti fossi fatta il filler quel giorno”, le parole della donna. E allora: “Dal vivo invececosì?” e laè un chiaro “no”. Quindi la modella conclude: “Ora posso tornare a tirarmela”.