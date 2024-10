Definire il male | Never let go di Alexandre Aja

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “Non c’è nessun altro là fuori, siamo noi il mondo.” In una realtà dove ilha posseduto ogni cosa, una madre e i suoi due figli vivono, o meglio, sopravvivono, in una casa circondata da un bosco corrotto dall’oscurità. È questa l’ambientazione del nuovo horror diAja, “let go” (2024), che abbiamo visto in anteprima presso la Sala Anica di Roma. LA TRAMA dilet go La vicenda ruota attorno ad una famiglia che tenta di mantenere sicura la propria casa e di non farsi prendere dalche abita il bosco che li circonda, e forse il mondo intero. Durante il giorno, grazie all’aiuto di tre lunghe funi che partono dal cuore della casa e che madre e figli si legano in vita, i tre possono allontanarsi per cercare cibo, fino a quando la stretta della corda ricorda loro che il mondo esterno non è un luogo sicuro.