Cortei pro Pal la questura di Roma | Esiste un divieto e va fatto rispettare Il Tar conferma il no

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “une va”. Così il neo-questore di, Roberto Massucci, nel suo discorso di insediamento rispondendo alle domande sulle manifestazioni pro Pal annunciate dagli attivisti anti-israeliani per sabato 5 ottobre. A due giorni dall’anniversario della strage di Hamas. “Ci stiamo organizzando per pianificare servizi specifici a Ostiense e i controlli inizieranno fin dai caselli. Diventeranno più stringenti nei luoghi delle iniziative per le quali, lo ricordo,un”.pro Pal, il neo questore di: ilvaIl dirigente di via di San Vitale ha poi sottolineato che sono già in corso “un’interlocuzione” e un “dialogo” con i promotori per vedere di “trovare tempi diversi e una cornice di legalità” alla manifestazione.