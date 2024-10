Conta poco la buonafede di chi giocherella nei paraggi dell' antisemitismo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dice Pierluigi Battista (La nuova caccia all’ebreo, Liberilibri) che dopo il 7 ottobre è caduto l’esile muro divisorio che ancora separavae antisionismo. Io credo invece che il muro divisorio soggettivamente sussista, ma che oggettivamente stia diventando ogni giorno più insignificante. Provo a spiegarmi con un esempio recente. Il Fatto pubblica vignette smaccatamente e inequivocabilmente antisemite, che avrebbero potuto essere stampate pari pari sullo Stürmer nel 1938, specie quella in cui Putin chiede di farsi circoncidere per compiere stragi impunemente. Scommetterei il prepuzio sulla malafede di chi le pubblica e le difende, ma forse non su quella dei due vignettisti senza qualità e dei tanti come loro, come quelli che in piazza esibivano cartelli con Liliana Segre “agente sionista”.