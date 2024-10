Chanel ora più di prima

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) È stata lavera Estate 2025 di Mademoiselle Coco a inaugurare l’ultima giornata di Paris Fashion Week, celebrando l’incredibile archivio storico della maison. Ancora alla ricerca di un direttore creativo, la maison per questa collezione si è affidata alle abili mani dell’ufficio stile, il quale ha dimostrato un incredibile talento. In passerella infatti ha sfilato tutto ciò che,e dopo l’arrivo di Karl Lagerfeld, ha resouno dei brand più ambiti e apprezzati della fashion industry. Per richiamare un pizzico di quella magia che il Kaiser è riuscito a portare in passerella negli anni, la maison torna a sfilare al Grand Palais, spazio predilettoda Lagerfeld e poi dalla ex direttrice creativa Virginie Viard.