Briatore furioso contro il Comune di Roma | I fiori sono il problema? E la spazzatura le bancarelle abusive e la camorra no?

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Flavioha espresso il suo disappunto sui social dopo aver ricevuto una multa per gli addobbi floreali posti all’ingresso del suo locale Crazy Pizza in via Veneto, a. La sanzione, considerata ingiusta dall’imprenditore, riguarda l’installazione non autorizzata di decorazioni floreali, che per lui rappresentano un segno distintivo del brand. “Abbiamo capito veramente qual è ildi, idi Crazy Pizza in via Veneto”, ha dichiarato ironicamente, aggiungendo che tali addobbipresenti in tutti i suoi locali ma che asembrano non essere accettati. Leggi anche: Berlusconi e quei 42 milioni prestati a Dell’Utri, i pm: “Fare chiarezza” Le parole diha poi sottolineato come, in passato, ifossero un simbolo di eleganza e bellezza, ma che ora per ildisembrano rappresentare un segno di degrado.