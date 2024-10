Brescia maestra 45enne muore in ospedale | indagato il compagno ma è irreperibile

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dietro la morte di Carmela Girasole,elementare di 45 anni stroncata nei giorni scorsi da un aneurisma agli Spedali Civili di, potrebbero esserci le violenze del suo, un 26enne tunisino, immigrato irregolare e con precedenti per spaccio di droga. Lo sospetta la Procurana, che ha iscritto l’uomo nel registro degli indagati per il reato di omicidio preterintenzionale. Il 26enne, tuttavia, risultada giorni. La su iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto in attesa dei risultati dell’autopsia sul cadavere della donna, effettuata ieri, martedì 1 ottobre. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la relazione tra i due negli ultimi mesi sarebbe stata segnata dal consumo di droga e da una serie di aggressioni fisiche ai danni di Girasole, che però lei non ha mai denunciato.