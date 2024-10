Borse prevale la cautela in Europa dopo gli attacchi in Israele | a Milano male Pirelli

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Leeuropee sono altalenanti, con gli investitori che osservano attentamente l’escalation del conflitto in Medio Oriente,l’attacco del Libano suavvenuto in serata. La situazione geopolitica ha causato un calo a Wall Street, interrompendo la serie di record registrati nei giorni precedenti. Piazza Affari segna un +0,27%, rimanendo vicina alla parità, mentre Francoforte registra un lieve rialzo dello 0,04%. Parigi è la migliore tra gli indici europei, con un aumento dello 0,29%. Con pochi dati macroeconomici in agenda, l’attenzione degli investitori è rivolta al dato sulla disoccupazione in, atteso per la tarda mattinata. Brembo esce dae il titolo crolla Osservate speciali a Piazza Affarie Brembo,che quest’ultima ha annunciato di aver venduto l’intera partecipazione della società dei pneumatici per 282,9 milioni di euro.