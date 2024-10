Bologna l’ex Inps di via Gramsci diventa uno studentato | quando e quanto costerà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 – L'edificio exdi via, un tempo centrale di spaccio, sarà riconvertito intra l'autunno 2026 e l'inizio del 2027. Un intervento – ad opera della società di gestione Kryalos su progetto di Open Project –che prevede la riqualificazione degli spazi, l'ammodernamento delle facciate e l'efficientamento energetico dell'edificio, con un investimento complessivo di 80 milioni di euro. L'immobile ospiterà 540 stanze per un totale di 679 posti letto (526 a usoe 152 a uso albergo per soggiorni brevi) dei quali 52 oggetto di convenzione a prezzo calmierato (a circa 380 euro al mese). "Questo investimento dimostra cheè una città attrattiva e dinamica", dice Raffaele Laudani, assessore all'Urbanistica.