Arresti ultras nelle intercettazioni ‘andiamo da Gravina’ Perquisiti Emis Killa e cognato Maldini

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Curve e affari criminali. Sia di basso rango, come le estorsioni per avere le birre a sconto a San Siro (2 euro l’una), che di più alto spessore, come il business dei parcheggi per i concerti a San Siro. Ma anche rapporti – veri o verosimili – con i vertici delle dirigenze di Milan e Inter e la scena rap milanese. Fino all’apice della Figc. Con il presidente Gabriele Gravina che viene tirato in ballo in un’intercettazione fradal passato criminale pesante in cui si parla di condizionare la gara per l’affidamento della gestione posteggi del Meazza. “Andiamo giù a Roma insieme da Gravina, ma non glielo dico al telefono, dico vengo giù a parlare con te” afferma un 74enne, brianzolo con precedenti anche per mafia, il 30 giugno 2023.