Aggredisce e rapina un ragazzo in stazione | arrestato 40enne

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Bologna, 2 ottobre 2024 - Ha picchiato con calci e pugni unsordomuto,ndolo del borsello, con dentro un telefono cellulare, il portafogli e i documenti, per poi darsi alla fuga verso piazza XX Settembre. L'aggressore, un uomo di 40 anni, è stato però bloccato dagli agenti della Polfer che lo hannocon l'accusa diaggravata per poi accompagnarlo in carcere. Il tutto è accaduto nel pomeriggio di sabato 28 settembre quando, nel piazzale antistante laCentrale, una pattuglia della Polfer ha notato un giovane disteso a terra che veniva picchiato violentemente da un altro uomo. Quando l'aggressore si è reso conto di essere stato notato ha rubato il borsello della vittima ed è scappato verso piazza XX Settembre. Qui gli agenti lo hanno fermato e identificato.