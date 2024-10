Valerio Staffelli punge e fa arrabbiare Fedez | Adesso ti querelo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 1 ottobre 2024) A pochi giorni dal tapiro donato per il dissing con Tony Effe e le rivelazioni su Chiara Ferragni e Taylor Mega, oggiè tornato daper consegnargli un altro premio (con questo il cantante è a quota 14). L’inviato di Striscia la Notizia ha beccato il rapper di Vorrei Ma Non Posto in centro a Milano ed ha iniziato a stuzzicarlo. Questo tapiro arriva in merito all’arresto, nell’ambito dell’inchiesta sulle curve di Milan e Inter, di due ultrà rossoneri a lui molto vicini: Christian Rosiello e Islam Hagag (alias Alex Cologno). I due uomini sono apparsi in diversi scatti insieme ae pare fossero anche le sue guardie del corpo. Rosiello e Cologno sono anche stati collegati all’aggressione al personal trainer Christian Iovino, avvenuta lo scorso 22 aprile.ha fattoper una sua frase: “Con questa ti becchi una querela”.