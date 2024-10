Sull’aborto pesa un’insopportabile ipocrisia | il Papa legittima fanatici e bigotti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Circola da tempo su Facebook un post che attribuisce sacralità alle donne che hanno messo al mondo dei figli o meglio, li ‘hanno dati’ dati ad un uomo/figlio/padre richiamato al rispetto della funzione procreativa femminile. Sono onorabili la nonna, la madre e infine la moglie che ‘gli darà’ un figlio. Amen. Deve essere un sentire comune a parecchie persone se quel post stucchevole viene condiviso periodicamente. La pensa allo stesso modo Bergoglio che, in visita a Bruxelles, si è scagliato contro i ginecologi non obiettori, offendendolintemente: “Sono sicari”, ha detto. Se i ginecologi sono sicari, ovvero assassini prezzolati, chi sarebbe il mandante? Il non detto di Bergoglio, forse, esclude le donne, cera molle nelle mani di qualche altro mandante, il Maligno o chissà quale altro agente.