Stellantis crisi profonda | Tavares in audizione l’11 ottobre Pronto alle dimissioni?

(Di martedì 1 ottobre 2024)in caduta libera. Ladel colosso auto sembra non avere fine. Il titolo ha bruciato qualcosa come 40 miliardi in soli 6 mesi: un tracollo senza precedenti, che chiaramente spinge verso piani che sono anche politici, anzi geopolitici, e non solo strettamente economici.ha rivisto ieri la guidance sui risultati del 2024 e immediato è stato il crollo in Borsa. Carlos, amministratore delegato del Gruppo, interverrà inin Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo, della Camera il prossimo 11. Crollo in Borsa per, ma anche per gli altriha rivisto ieri la guidance sui risultati del 2024 per rispondere ai pesanti problemi di performance in Nord America: un terremoto per il settore auto che però sta travolgendo tutti, anche in Europa.