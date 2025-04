Iodonna.it - La modella ha "sputato" la verità che in molti pensano, ma che in pochi hanno avuto il coraggio di dire.

Emily Ratajkowski non le manda a. Lae attivista americana ha pubblicato un video su TikTok in cui attacca duramente la missione spaziale di Blue Origin firmata Jeff Bezos e lanciata lunedì 14 aprile 2025, definendola un'iniziativa inutile, fuori dal tempo e profondamente contraddittoria rispetto all'emergenza ambientale in corso. Le parole di Emily Ratajkowski«Quella missione spaziale di stamattina? È una mer*a da fine dei tempi.