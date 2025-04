Inter-news.it - Inter-Bayern Monaco, le probabili formazioni in Champions League

si giocherà oggi alle 21 allo Stadio San Siro di Milano: queste leper la partita in programma questa sera, valevole per i quarti di finale di UEFA2024-2025.CASA – In casal’unico ballottaggio della giornata è quello riguardante la fascia sinistra: Federico Dimarco o Carlos Augusto. All’andata, complice anche la precaria condizione fisica dell’esterno azzurro, ha giocato il brasiliano. E lo ha fatto alla grande, sfornando l’assist per il 2-1 di Davide Frattesi ed entrando a pieno merito sul primo golista di Lautaro Martinez. Al momento, sembra però favorito Dimarco a scendere quantomeno dall’inizio. Per il resto, Simone Inzaghi si prepara a confermare l’dei titolarissimi.