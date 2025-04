Tgcom24.mediaset.it - Caserta, scoperto un "deposito del falso": sequestrati oltre 40mila prodotti

I militari del Comando Provinciale della guardia di finanza di Napoli hannoun vero e proprio "del" a Orta di Atella (CE), sequestrandocontraffatti. Profumi, cosmetici, accessori, abbigliamento e articoli hi-tech: un campionario di merce illegale pronta per essere immessa sul mercato. Due 30enni della provincia di Napoli sono stati denunciati per contraffazione e ricettazione. Il valore stimato della merce, se venduta come originale, supererebbe il milione di euro.