Ilnapolista.it - Juventus, Reja: «Adesso con Tudor i giocatori vengono valorizzati per quelle che sono le loro caratteristiche»

È iniziato il processo di beatificazione di Igor, nuovo salvatore della patria juventina. La Stampa inizia il processo intervistando Edy, suo ex mentore all’Hajduk Spalato.Leggi anche: Dove sarebbe lase avesse presoin estate al posto di Thiago Motta? (Tuttosport): «è nato con la testa da tecnico»Sedici stagioni fa Igorcominciava la carriera in panchina come collaboratore più stretto di Edyall’Hajduk Spalato.Un “gigante” della difesa seduto accanto a lei. E solo dopo poco più di un anno dalla fine della storia da giocatore.«Igor (, ndr) non perdeva un attimo per imparare: ricordo che annotava ogni cosa. Allenatori si nasce, ce l’hai dentro: lui è nato con la testa da tecnico».Durante la vostra avventura insieme a Spalato in cosa le fu più prezioso?«Cominciò occupandosi della difesa, poi fu un coinvolgimento totale.