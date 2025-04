Gelo tra Valeria Marini e sua mamma ampquotSbloccami il cellulareampquot Ecco perché non si parlano più

Milleunadonna.it - Gelo tra Valeria Marini e sua mamma: "Sbloccami il cellulare". Ecco perché non si parlano più

Leggi su Milleunadonna.it

trae la madre Gianna Orrù. Il rapporto tra la showgirl e lafinisce sotto i riflettori a Domenica In. Mara Venier accoglie la signora Gianna come ospite per un'intervista. "Quandoè entrata nel mondo dello spettacolo, che io non conoscevo, mi sono spaventata. Ho lasciato il mio lavoro per seguirla a.