Viabilità in Costiera amalfitana i sindacati promuovono l’intervento della Prefettura

Tempo di lettura: 2 minutiLe organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL e UGL-FNA, nelle scorse settimane, hanno inviato una comunicazione allaper segnalare diverse problematiche riguardanti la. Accogliamo con sincero apprezzamento la convocazione, da parte di Sua Eccellenza il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, di un incontro presso lafinalizzato ad affrontare le criticità legate allasulla SS163.Esprimiamo il nostro sentito ringraziamento a Sua Eccellenza per la tempestività e l’attenzione dimostrate nell’affrontare tali questioni, nonché per aver comunicato la concessione di una deroga per l’assunzione di vigili municipali, risorsa indispensabile per la gestione del traffico costiero.Tuttavia, rileviamo con preoccupazione che alcuni sindaci hanno scelto di non avvalersi di tale opportunità.