Quel filo rosso non tradisce mai

nonmai( 17-08-19L.633/41 Proprietà Intellettiva Riservata ) Di Vincenzo Calafiore16 Aprile 2025 Udine A un certo punto mi rendo conto che l’ultimo tratto di strada le gambe non lo reggono e vorrebbero fermarsi. Avere il tempo di guardarmi attorno, prendere una boccata d’aria.C’è vento e le foglie gialle volteggiano in aria prima di toccare terra.Sul tavolo alcuni fogli sparsi mi ricordano il lavoro notturno; ho iniziato a scrivere fiabe per i bambini, fiabe per farli sognare in questo mondo metallico, acciaioso.Tante volte, al momento di andare a letto a dormire, più per agguantare un sogno, mi chiedo cosa sarebbe stata la mia vita senza una stilografica in mano.Certo, non ho una risposta, ma del resto sono felice di essere così: mezzo cielo, mezzo mare, cosa importa poi saperlo? Uno è così e basta.